США предлагали "отпустить" Бахмут? Всплыла новая информация из слитых документов

Штаты предупреждали украинское командование об опасности

Соединенные Штаты Америки в начале года считали, что Бахмут, за который продолжаются тяжелые бои, вот-вот упадет и будет захвачен оккупантами. В связи с этим Украине даже предлагали "отпустить" город.

Так, согласно слитым в сеть секретным документам, США в январе 2023 года считали, что Бахмут вскоре может быть окружен и захвачен, о чем Вашингтон предупредил украинское командование, предложив отступить. Об этом пишет газета The Washington Post.

В документах указывалось, что продвижение российских захватчиков с ноября 2022 года поставило под угрозу способность наших воинов удерживать Бахмут. То есть, украинские защитники рисковали попасть в окружение, не пойдя в отступление.

Однако такие предупреждения американцев остались без внимания и бои за город продолжились. Украина заявила, что затянувшиеся бои в Бахмуте подорвали силы россии, приведя ее к большим потерям, особенно в группе наемников Вагнера.

Стоит отметить, что сейчас в сеть поступает большое количество разных данных из слитых в сеть секретных документов. Однако в то же время их достоверность ничем не подтверждена.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснил, почему так важна оборонительная операция на Бахмутском направлении.