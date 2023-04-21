"Рамштайн-11" стартовал: о чем Украина хочет договориться в этот раз

Во время встречи Украина с союзниками также обсудит и стратегию на 2023 год

Сегодня, 21 апреля, стартовала одиннадцатая встреча контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" в Германии. На ней будут в том числе обсуждать вопрос передачи Украине истребителей F-16 и дальнобойных ракет.

О самолетах, в частности, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед заседанием на авиабазе "Рамштайн", пишет РБК-Украина.

"Страны-союзники предоставили (самолеты, — ред.). Польша передала МиГ-29. Продолжается дискуссия о разных видах самолетов, но я оставлю это на рассмотрение участников сегодняшней встречи", — сказал он.

А ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телеканала "Киев" сказал, что Украина нуждается в дальнобойных ракетах на 100 и более км. Этот вопрос, по его словам, также будет обсуждаться на встрече в формате "Рамштайн".

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Twitter заявил, что союзники во время встречи обсудят также и стратегию на 2023 год, текущие потребности Вооруженных Сил, распределение программ помощи всем подразделениям Сил обороны Украины.

Сегодняшнее заседание проходит под председательством министра обороны США Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также примет участие в "Рамштайне".

В ходе выступления Ллойд Остин уже сообщил, что с начала полномасштабной войны в Украине НАТО оказало военную помощь Украине на 55 миллиардов долларов.

Министр также опубликовал на своей странице в Twitter пост с видео, на котором он ведет дружескую беседу с Алексеем Резниковым перед началом заседания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президента Владимира Зеленского пригласили на новый саммит НАТО. Стало известно, дал ли он свое согласие.