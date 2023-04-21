Как будут наступать ВСУ: американский генерал озвучил сценарий

Генерал Ходжес уверен, что контрнаступление ВСУ начнется в ближайшее время

Контрнаступление ВСУ начнется уже через несколько недель и его главной задачей будет изоляция оккупированного Крыма.

Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес, пишет DW.

По его прогнозам, украинские военные начнут наступление на "очень узком отрезке южного фронта, чтобы пробить российскую оборону, дойти до Азовского моря, перерезать сухопутный коридор и начать изоляцию полуострова".

После этого, считает Ходжес, при помощи установок HIMARS и другого высокоточного дальнобойного оружия ВСУ начнут бить по Севастополю и другим важным объектам врага на полуострове.

"Это начало конца для россиян в Крыму", — сказал он.

Генерал отмечает, что при реализации такого плана победить в войне против оккупантов Украина может до конца текущего года, если западные партнеры передадут необходимое вооружение ВСУ.

Ранее "Телеграф" писал о том, как "слив данных" Пентагона может отразиться на контрнаступлении ВСУ. Также мы сообщали о том, какой прогноз на ход войны после контрнаступления дает министр обороны Великобритании.