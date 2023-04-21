Франция отказала Украине в важной для ВСУ информации о Беларуси

Технология могла бы серьезно помочь пилотам ВСУ

Не смотря на постоянную поддержку Украины военной техникой со стороны Франции, Париж сих пор соблюдает некоторые запреты в предоставлении помощи Киеву. Одним из них являются цифровые карты Беларуси, которые пригодились бы нашим пилотам.

Об этом сообщает французское издание Le Monde.

По данным журналистов, украинские власти запросили у Парижа цифровую карту территории Беларуси, которая является важным инструментом, позволяющим боевым самолетам или беспилотникам выполнять задачи на малой высоте, однако получили отказ.

Речь идет о картах, называемым ЦДВМ (цифровые данные о высоте местности). Они детализируют рельеф местности, а также просчитывают препятствия, такие как линии высокого напряжения или ветряные турбины, и особенно военную технику, которая может оказаться опасной для пилота самолета или БПЛА.

"Они включают в себя все тактические данные, необходимые для проникновения с очень малой высоты, ночью или в условиях плохой видимости", — объясняется в статье.

По словам опрошенного Le Monde эксперта, создаваемые с помощью спутников и постоянно обновляемые карты могли бы помочь Украине настроить беспилотники для нанесения ударов по вражеским объектам в Беларуси.

"Чтобы оправдать свой отказ, Париж утверждал, что его поддержка будет неизменной, пока речь идет о защите только украинской территории, но что не может быть и речи об участии в операциях на другой чужой территории", — говорится в материале.

Напомним, ранее мы писали, что Польша и Франция "поссорились" из-за помощи Украине и теперь передача боеприпасов затормозилась.