ВСУ могли высадиться на левом берегу Херсонщины, пока враг давит на Донбассе: свежие карты боев

Самые ожесточенные бои по прежнему на Донбассе

Украинские войска могли продвинуться на юге и одновременно с этим продолжают держать оборону на Донбассе, но враг продолжает давить на Бахмут.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

В отчете за 21 апреля говорится, что ВСУ могли высадиться на левом берегу Днепра в Херсонской области, а также продвинуться в Запорожской области.

Более подробно по ключевым направлениям:

Луганское и Харьковское направления

Российские войска провели ограниченные наземные атаки по линии Купянск-Сватово-Кременная. По сообщению Генерального штаба Украины, российские войска провели безуспешные наземные атаки при попытке улучшить свои тактические позиции вблизи н. п. Лиман Первый Харьковской области (12 км к северо-востоку от Купянска) и с. в Серебрянском лесничестве (11 км к югу от Кременной)

В тоже время Министерство обороны рф заявило, что российские силы отразили четыре украинские диверсионно-разведывательные группы в районе Лимана Первого.

Ситуация на Донбассе

21 апреля русские войска продолжали продвижение в Бахмут и его окрестности, хотя они и не окружили город. На кадрах с геолокацией, опубликованных 20 апреля, видно, что российские войска продвигались к западу от Дубово-Васильовки (6 км к северо-западу от Бахмута). Геолокационные кадры, опубликованные 20 и 21 апреля, показывают, что силы Вагнера, вероятно, захватили железнодорожную станцию Бахмут-2 в центре Бахмута, продвинулись к западу от железнодорожной ветки рядом со станцией и подошли к железнодорожной ветке к югу от станции.

Российские военные блоггеры утверждали, что войска группы "Вагнера" продвинулись в северном и южном Бахмуте и контролируют не менее 83 процентов города. Они также утверждали, что войска "Вагнера" продвинулись к Хромовому (непосредственно к западу от Бахмута) и захватили позиции вдоль трассы O0506 между Хромовым и Временным Яром (9 км к западу от Бахмута).

Украинский Генштаб сообщил, что продолжаются тяжелые бои за Бахмут и что российские войска провели неудачный штурм возле Богдановки (6 км к северо-западу от Бахмута).

21 апреля российские войска продолжали вести наступательные действия на фронте Авдеевка-Донецк. По сообщению Генштаба Украины, российские войска вели безуспешные наступательные операции в 13 км к северу от Авдеевки в районе Новокалиново, Степово, Каменка и в 32 км к юго-западу от Авдеевки в районе Первомайское. Невельское, Маринка и Победа.

На кадрах с геолокацией, опубликованных 17 апреля, видно, что российские войска, вероятно, немного продвинулись вперед в Марьинке (27 км к юго-западу от Авдеевки). Один из российских военных блогеров утверждал, что российские войска также вели наступательные операции в районе Северного (6 км к западу от Авдеевки) и Авдеевки. Другой военный блогер утверждал, что по состоянию на 20 апреля украинские силы замедлили темпы наступления россиян в районе Авдеевки.

21 апреля российские войска провели ограниченную наземную атаку в западной части Донецкой области. Генштаб Украины сообщил, что российские силы провели безуспешную наземную атаку вблизи г. Угледар (30 км к юго-западу от Донецка). На кадрах с геолокацией, опубликованных 20 апреля, видно, что российские войска добились незначительных успехов к северу от н. п. Микильское (27 км к юго-западу от Донецка).

Ситуация на Юге Украины

Российские источники утверждали, что украинские силы заняли позиции на восточном (левом) берегу реки Днепр в Херсонской области по состоянию на 20 апреля. Известный российский блогер заявил 20 апреля, что украинские силы установили плацдарм напротив Кондейки и регулярно проводить боевые вылеты на восточный (левый) берег с западной военно-морской техникой.

"Военкор" утверждал, что украинские силы не пытались продвигаться дальше вглубь территории из-за проблем со снабжением и что недавние попытки продвинуться из прибрежных районов островов Большой Потемкин и Днепряный в дельте реки Днепр потерпели неудачу по подобным причинам.

Он утверждает, что теперь украинские силы могут переправляться через Днепр днем, тогда как раньше они осуществляли такие переправы только ночью. Такой военный блогер обвинил бюрократическую волокиту в том, что российские артиллерийские подразделения в этом районе не смогли нанести своевременных ударов по украинским группам, пересекавшим реку.

Другой российский блогер утверждал, что у украинских сил есть небольшой плацдарм на неустановленном острове в дельте Днепра недалеко от восточного (левого) берега, но эти позиции обеспечивают доступ только к пойменным заболоченным участкам. Он заявил, что украинские силы, похоже, готовят серьезный десант через реку Днепр, чтобы создать один или несколько плацдармов.

"ISW не наблюдала визуальных подтверждений того, что украинские силы удерживают позиции на восточном (левом) берегу реки Днепр в Херсонской области. Один из военных блогеров предположил, что украинские силы могут осуществлять форсирование рек, чтобы отвлечь внимание российских войск на этом участке фронта и создать условия для возможного предстоящего контрнаступления Украины", — отмечается в отчете.

Российский оккупационный чиновник заявил, что украинские войска продвинулись в Запорожской области 20 апреля. Оккупационный председатель Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские войска захватили неопределенный участок спорного участка линии фронта в Запорожской области. ISW не наблюдала визуального подтверждения недавних продвижений Украины в Запорожской области.

21 апреля российские войска продолжали регулярные обстрелы к западу от Гуляйполя и Херсонской области.

Напомним, ранее мы писали, что в Госдепе США оценили вероятность успеха контрнаступления ВСУ.