Летом массированных атак по Украине может не быть: эксперт рассказал о планах кремля

россияне могут перестать обстреливать Украину вплоть до нового отопительного сезона

россия может прекратить массированные ракетные удары по Украине ближайшим летом, чтобы потом снова начать бить по нашей энергосистеме во время отопительного сезона.

Такую точку зрения в интервью "Обозревателю" выразил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его словам, оккупанты могут копить ракеты на протяжении ближайших месяцев, чтобы потом повторить прошлогодние атаки.

"То есть это будет в следующий отопительный сезон, то есть октябрь и ноябрь. Да, с одной стороны у нас будет больше готовности, мы лучше понимаем, что происходит и значительно лучше подготовимся – и ПВО и физическая защита – это да, но с другой стороны, для меня на сегодня очевидно, что восстановить прочность энергосистемы тяжелым оборудованием к следующему сезона мы, скорее всего, не успеем", — сказал он.

По мнению Харченко, в связи с этим ближайшей осенью в Украине снова могут начаться аварийные отключения электроэнергии из-за дефицита мощностей.

"Если вы купили генератор, ни в коем случае не продавайте. Смазку смените, бак залейте и пусть стоит, только включайте время от времени, чтобы не застоялся. Если вы купили павербанк, то тоже почитайте инструкцию, как правильно хранить и подержите еще год. До победы пусть будут", — добавил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, почему рф не обстреливает Украину крылатыми ракетами с 9 марта.