Скандал вокруг закупок: двум экс-чиновникам Минобороны сообщили о новом подозрении

Сделки привели к потере государством миллионов гривен

Представители Государственного бюро по расследованиям совместно (ДБР) с работниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) обоснованно подозревают экс-замминистра обороны и и.о. руководителя департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов в нанесении ущерба государству на миллионы гривен. Чиновники по завышенным ценам приобрели продукты украинской армии. Речь идет о временах, когда оборонное ведомство возглавлял Андрей Таран (2020-2021 гг.), а его заместителем был Игорь Халимон.

Об этом в субботу, 22 апреля, сообщил пресс-центр Государственного бюро расследований.

Предварительно установлено, что зимой 2020-2021 годов глава департамента Министерства обороны был заключен соглашения по закупке услуг по организации питания Вооруженных сил Украины на год. Позже, по приказу руководства, было сознательно подписано восемь дополнительных договоров с поставщиками. Цены на продукты были значительно завышены и не отвечали реальным запросам ВСУ.

Представителям ДБР удалось разоблачить сделку, фигурантом которой стал чиновник, и впоследствии передать материалы дела в НАБУ. В свою очередь, его сотрудники выяснили, что умышленный имущественный ущерб государственного бюджета был нанесен и из-за дополнительных расходов военных частей в моменты перераспределения незыблемых запасов продовольствия.

"Незаконные действия ведомства привели к снижению боевой готовности, обороноспособности Вооруженных сил Украины, подрыву авторитета ВСУ и создала потенциальную угрозу основам национальной безопасности Украины, которые привели к другим тяжелым последствиям в особый период", — говорится в сообщении.

Фото от ДБР

В настоящее время бывший заместитель министра обороны и экс-руководитель одного из департаментов оборонного ведомства получили сообщение об изменении подозрения. Теперь им инкриминируют незаконные действия по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:

злоупотребление служебным положением, повлекшее появление тяжких последствий,

препятствование деятельности Вооруженных сил Украины в особый период.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что информация, повлекшая скандал вокруг закупок Минобороны продуктов питания для военных, публично вспыхнувшего в январе 2022 года, была известна сотрудникам НАБУ и САП еще задолго ее появления в Сети.