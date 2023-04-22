Укр

ВСУ могут потерять контроль над небом Украины? Что узнали журналисты

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Автор
Силы ПВО защищают украинское небо от вражеских снарядов россии Новость обновлена 22 апреля 2023, 13:31
Силы ПВО защищают украинское небо от вражеских снарядов россии. Фото lb.ua

Украине нужно больше систем ПВО

Вооруженные силы могут потерять контроль над мирным небом Украины из-за отсутствия крайне необходимых систем противовоздушной обороны и снарядов к ней.

Об этом пишет британская газета The Times, отметив, что в последнее время наблюдается рост успехов в обустройстве "ловушек" для украинских беспилотных летальных средств на территории российской федерации. Все они препятствуют преимущественно китайскому производству, что наталкивает на мысли о том, что якобы "нейтральный" Китай все же помогает россиянам в войне против Украины.

Кроме того, ссылаясь на слова одного из военных Вооруженных сил, журналисты отмечают и дефицит украинской армии и переносных ракетных систем. Собеседник добавил, что ПВО "Стингер" является единственным комплексом для защиты неба над мирными городами. Однако самолеты в России оснащены новой технологией, которая блокирует тепловую систему наведения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина получила несколько долгожданных комплексов ПВО Patriot для защиты неба от российских снарядов сразу от нескольких стран, а также такой важный для наших военных комплекс IRIS-T.

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#ПВО #Война #Дефицит #ВСУ