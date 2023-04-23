Переговоры Украины с рф возможны, но есть условия: Климкин раскрыл подробности

Переговоры с россией без участия Украины невозможны

Президент Франции Эманнуэль Макрон заговорил о плане по переговорам между россией и Украиной. После визита в Китай, где он обсудил эту тему с Си Цзиньпином, Макрон заявил, что переговоры должны начаться летом текущего года.

В интервью OBOZREVATEL экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что никакие переговоры или мирные планы не возможны без участия нашей страны. Вместе с тем он подчеркнул, что переговоры с россией возможно вести только с позиции силы.

"Сегодня никакие переговоры невозможны без нас, без Украины. И это вопрос не только мирных переговоров. Например, я не исключаю, что в будущем могут быть какие-то расширенные контакты, например, по гуманитарным вопросам. К примеру, в результате боевых действий могут быть контакты по определенным военным вопросам. Это не обязательно должны быть мирные переговоры, но мы должны быть стороной в них", — подчеркнул экс-глава украинского МИД.

Также он отметил, что опираясь на собственный опыт, переговоры с россией Украина может вести только с позиции силы. Если Запад задумывается о мирном урегулировании конфликта, то переговоры и договроенности не должны происходить за спиной нашей страны.

"Я считаю, что в любых переговорах независимо от их предмета мы должны быть стороной, но выступать вместе с коллективным Западом. Никаких вариантов переговоров за нашей спиной быть не может", — резюмировал Павел Климкин.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ранее Китай обнародовал свой "мирный план" по завершению войны в Украине. В нем есть 12 пунктов в которых китайские политики призывают прекратить боевые действия и возвратиться к переговорам.