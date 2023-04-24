"Будем убивать всех": пригожин отметился новым громким заявлением

Главарь ЧВК Вагнер заявил, что украинских защитников в плен брать не будут

Главарь боевиков ЧВК "Вагнер" евгений пригожин заявил, что его зеки якобы больше не будут брать в плен украинских защитников. По словам пригожина, вместо этого он "будут убивать всех на поле боя".

Как говорится в сообщении пресс-службы главаря ЧВК "Вагнер" в Telegram, такое заявление пригожин сделал после того, как послушал аудиозапись перехваченного разговора военных ВСУ, которые якобы приняли решение расстрелять раненого "вагнеровца".

"Будем убивать всех тех, кто есть на поле боя. Ни одного пленного больше не брать", – сказал Пригожин.

На той записи якобы один из украинских военных отдал приказ "расстрелять" раненого боевика ЧВК.

Стоит отметить, что в Украине никак не комментировали появление этой аудиозаписи. Остается неясным, чьи именно голоса записаны на ней.

В то же время пригожин назвал опубликованную запись "доказательством" "расстрела пленного". Он также признался, что пока личность погибшего установить не удалось.

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