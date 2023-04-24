Будет ли Китай поставлять вооружения для рф: Буданов дал четкий ответ

Буданов рассказал, будет ли Китай помогать россии в войне

Китай точно не будет поддерживать россию в войне против Украины и не передаст оккупантам ни одного патрона. Позиция Пекина в этом вопросе не изменится в ближайшем будущем.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день китайская сторона никак не помогала агрессору.

"По состоянию на сейчас Китай не передал ни одного патрона российской федерации", — сказал он.

Буданов уверен, что рф не стоит рассчитывать на поддержку со стороны Китая в военном плане даже в ближайшем будущем.

Ранее "Телеграф" писал, что во Франции предложили Китаю стать посредником в переговорах между Украиной и россией. С такой идеей выступил французский лидер Эммануэль Макрон.

Также мы сообщали о том, как на слухи о возможной передаче вооружения российским оккупантам отреагировали в самом Китае. Там заявили, что не собираются занимать одну из сторон войны и опровергли слухи о вероятной поставке вооружения россиянам.