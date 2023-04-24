Сколько у Украины осталось боевых самолетов с начала вторжения - и сколько их у рф

Украина не потеряла и половины самолетов с начала войны

С момента полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины потеряли 60 истребителей, но при этом Киев контролирует воздушное пространство над своей территорией.

Как пишет The Economist, на данный момент Украина лишилась лишь 40% своего довоенного парка самолетов.

По данным издания, ВСУ уверенно удерживает контроль над своим воздушным пространством, хотя количество самолетов у оккупантов превышает наше минимум в пять раз.

В статье указано, что у россии для войны в Украине имеется 500 самолетов, которые "во многом превосходят украинские". Американское издание пишет, что самолеты врага лучше оборудованы и имеют боеприпасы большей дальности.

"Хорошая новость заключается в том, что Россия не смогла использовать это преимущество для господства в небе. Не сумев уничтожить ПВО Украины, самолеты РФ вынуждены стрелять ракетами или бомбами, часто безрезультатно, со значительного расстояния. А плохая новость заключается в том, что этот баланс выглядит неустойчивым", — пишет автор статьи.

В материале говорится, что Украина смогла снизить воздушную угрозу с помощью переданных союзниками современных зенитных систем, при этом россияне якобы вынудили ПВО Украины потратить много боеприпасов.

"Если ракеты для ЗРК закончатся, придется выбирать между защитой городов, критически важной инфраструктуры, баз или передовых войск", – отмечается в материале.

Автор статьи пишет, что украинские военные нуждаются в большем количестве современных истребителей. Он уточнил, что при активизации Запада "к концу года в распоряжении Украины могли бы оказаться до 30 единиц F-16".

Ранее "Телеграф" писал, что в США считают вопрос о передаче Украине истребителей F-16 политическим.