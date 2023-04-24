Мечтал снова взять бас: на войне погиб известный музыкант из Днепра (фото)

Война забрала жизнь еще одного героя

В Украине продолжается полномасштабная война с россией, которая ежедневно уносит жизни наших защитников. Трагическая новость пришла в известный днепровский кавер-бэнда "lalabend". Он навсегда потерял одного из своих музыкантов Сергея Артемова.

Об этом сообщается на странице музыкальной группы в Facebook.

Его коллеги рассказали, что мужчина с самого начала полномасштабного вторжения россии решил для себя, что пойдет в ВСУ защищать родину. Так он и сделал.

"Больше года назад ты сказал нам, что идешь в ВСУ. За этот год каждый твой приезд был поводом отложить все важные дела и увидеться, потому что ты важнее всех этих дел. Мы никогда не говорили с тобой о смерти, потому что были уверены, что это точно не о тебе" — рассказывают музыканты.

Его товарищи отмечают, что Сергей мечтал снова взять бас и больше не менять его на что-нибудь тяжелое, но этому, к сожалению не суждено было случится.

"Ты обещал вернуться. Мечтал о самом крутом корпоративе. Мечтал снова взять бас и больше не менять его на что-нибудь тяжелое. Ты человек с огромными руками и таким же сердцем! Ты друг. Ты басист нашей жизни и души. Ты навсегда в наших сердцах и воспоминаниях! Честь знать тебя и играть с тобой!", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что лидер винницких ультрас погиб под Бахмутом.

Также мы сообщали, что на войне погиб опытный командир, который освобождал Бучу и Ирпень.