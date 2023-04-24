Провальная операция по выманиванию россиян: СБУ задержала ее организатора

Экс-разведчик обвиняется в превышении служебных полномочий во время неудачной операции по угону российского самолета

В Тернопольской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали и.о. командира одной из частей Сил спецоперации. В причастности к делу о массированном ударе россии по аэродрому Канатово (Кировоградская область) обоснованно подозревают Романа Червинского.

Роман Червинский

Об этом в понедельник, 24 апреля, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщило издание NV. Также отмечается, что меру пресечения Червинскому будут выбирать завтра, 25 апреля.

Следует напомнить, что ранее глава СБУ Василий Малюк назвал Червинского "дезертиром", ведь последний около восьми месяцев сознательно скрывается от следствия и не появляется на службе. Экс-чиновник не посещает допросы и даже сменил место своего жительства.

О подозрении в рамках части 5 статьи 426-1 Уголовного Кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) Червинскому объявили 21 апреля. Его обвиняют в причастности к массированному российскому удару по аэродрому Канатово в конце июля 2022 года. Во время обстрела 17 украинских защитников получили ранения, а командир части погиб. Кроме того, Украина из-за обстрела потеряла два истребителя, а взлетная полоса аэродрома и другие близлежащие сооружения сильно пострадали.

Как ранее писало издание "УП", сам аэродром Канатово был предложен как место встречи самолета рф с российским пилотом Носенко, с которым вели переговоры участники операции.

В то же время экс-генпрокурор Юрий Луценко тогда рассказывал, что операцией по задержанию ключевого свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха руководил именно Роман Червинский.

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне бывшего разведчика Романа Червинского якобы объявили в розыск.