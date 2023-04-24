Украина развалится, если Зеленский не пойдет на второй срок: громкое заявление социолога

Зеленский уже "однозначно вошел в историю"

Большая часть украинцев сейчас беспрекословно доверяют нынешнему президенту Владимиру Зеленскому, а если тот решит уйти и не подготовит своего приемника, это может вызвать катастрофические социальные последствия.

Такое мнение высказал руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в эфире программы "УП-2".

Он считает, что если Владимир Зеленский думает не идти на второй президентский срок, то нужно уже сейчас готовить преемника потому, что внезапность в этом вопросе будет иметь печальные последствия для государства.

"Это страшный вопрос. Я, глядя на какие-то рейтинги доверия, я понимаю, что там пустота. Если он не идет, то там – никого. У меня есть все рейтинги доверия людей, которых как-то можно мерить. Это нужно, чтобы президент не пошел на выборы, – он уже должен готовить преемника. Потому что это государство просто в тартарары развалится, если он не пойдет на выборы. Это моя точка зрения", — говорит Антипович.

Социолог объяснил, что Зеленский уже "однозначно вошел в историю", во время войны он был "номер 1, мировой лидер", и он имеет наивысшее доверие украинцев. Но сильный лидер, которому доверяют, потребуется Украине и после войны – потому что тогда начнется очень тяжелый послевоенный период и при этом останутся вопросы экономики, коррупции, необходимости реформ, дальнейшего сотрудничества с международными партнерами.

По его мнению, послевоенный период в Украине будет чрезвычайно сложным не только в экономическом, но и в психологическом плане – люди некоторое время просто не будут знать, что делать – им предстоит пройти определенный период адаптации к другой жизни. И в это время людям будет очень непросто услышать, что Зеленский больше не хочет быть в политике, потому что они не узнают, кого выбрать.

В тоже время в вопросе выборов в парламент, считает эксперт, ситуация будет другая – половину партий украинцы "точно будут выбирать среди новых партий, которых мы еще не знаем, какие должны быть созданы".

Стоит отметить, что в сети прямо сейчас горячо обсуждают громкое заявление социолога. Некоторые, например, поспешили не согласиться с ним.

Напомним, ранее мы писали, что украинцев попросили вспомнить, чьи посты читают в соцсетях и считают их информацию надежной. Результаты опроса.