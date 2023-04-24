"Некорректно передали слова": украинский генерал объяснился за свои высказывания о ВСУ

Сергей Мельник решил предоставить абсолютно точную цитату, чтобы избежать неправильных трактовок его мыслей

Командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник уточнил свои слова о том, что "у Украины никогда не будет достаточного количества военной техники и людей", сказанные им испанскому изданию El Pais.

После выхода интервью внимание многих привлекла фраза о том, что у наших военных никогда не будет достаточно сил. Однако Мельник отмечает, что журналисты некорректно передали его слова. Об этом генерал написал в своем Telegram-канале.

"Рассказал испанскому изданию "El País" о ходе нашей войны против оккупантов и текущих потребностях украинского войска. Однако журналисты некорректно опубликовали мои слова. Поэтому я решил, что ситуацию нужно прокомментировать и предоставить абсолютно точную цитату, чтобы избежать неправильных трактовок моих мыслей", — написал он.

По словам Мельника, он имел в виду, что украинской армии сейчас нужна поддержка партнеров, больше боеприпасов для артиллерии и техники.

"Сейчас нашей армии требуется всесторонняя поддержка партнеров, больше боеприпасов для артиллерии и техники. Но кроме этого, нам нужны люди. Ведь бойцы на передовой хоть и держатся героически, но все же истощаются. Некоторые из них ранены, некоторые только проходят восстановление, а некоторые, к сожалению, погибли. Поэтому нам приходится мобилизовать людей и проводить учения, чтобы держать строй и эффективно работать на деоккупацию нашего государства", — отметил Мельник.

Вместе с тем генерал прокомментировал свои слова о мобилизации, которая не является "принудительной", как он сказал в интервью.

"Что касается мобилизации, то она происходит открыто. Это вынужденная мера, ведь нам нужно защищать нашу страну от оккупантов, развязавших против нас полномасштабную войну и мечтающих уничтожить Украину и украинскую нацию. Есть четкие правила и Закон. В отличие от агрессора, украинское государство никогда не будет проводить скрытые мобилизационные мероприятия. И дело не только лишь в позиции власти. Украинское общество не позволит с ним вести себя незаконным образом, ведь мы правовое государство. Такое наше общество, таковы мы, были и всегда будем", — подытожил генерал.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Владимир Зеленский объяснил, почему ВСУ не начинают весеннее контрнаступление.