Россияне не отступят, но ВСУ могут удивить: на Западе дают неоднозначные прогнозы наступления Украины

Шансы, что после наступления украинской армии путин отступит — меньше нуля

Позитивные прогнозы украинской стороны о дальнейших успехах Вооруженных сил в весеннем контрнаступлении, которые приведут к краху российской армии и резкому изменению ситуации на фронте, могут не соответствовать действительности. Такое мнение распространяется среди западных официальных лиц.

Об этом говорится в новом материале New York Times.

Журналисты отмечают, что Украина готовит к наступлению 12 бригад по 4000 человек, однако ВСУ могут столкнуться со многими проблемами, которые в дальнейшем приведут к тупиковой ситуации.

"Бои в Бахмуте этой зимой истощили запасы боеприпасов и привели к большим потерям в некоторых опытных подразделениях", — пишет NYT.

В то же время, некоторые собеседники среди американских чиновников отмечают, что, несмотря на все негативные прогнозы, украинская армия все же может всех удивить. К таким выводом на Западе склоняются ввиду того, что украинская армия теперь вооружена европейскими танками и американскими бронетранспортерами, а также имеет новые подразделения, обученные и оснащенные американцами и силами НАТО.

Также источники ожидают, что ВСУ в своем весеннем наступлении могут использовать уловки и обман, чтобы сбить россиян с толку. В частности, не менее важную роль в дальнейших действиях играет именно западная разведка.

"Если США и союзники смогут выявить существенные слабые места в обороне россии, Украина сможет использовать их за счет скорости и защиты танков и боевых машин Bradley", — говорится в материале.

Однако "большие достижения" не могут быть гарантированы и не обязательно произойдут, ведь оккупационная армия уже успела заминировать все направления, готовясь к наступлению. Именно поэтому дальнейшее продвижение ВСУ будет зависеть от эффективности использования западных машин для разминирования этих территорий.

Что же касается действий российского президента владимира путина, то вероятность того, что после контрнаступления он отступит — меньше нуля. Скорее всего, он предпочтет объявить еще одну волну мобилизации, чтобы привлечь к войне большее количество человек.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса, российско-украинская война не закончится после контрнаступления ВСУ. По словам чиновника, боевые действия в Украине будут продолжаться и в 2024 году.