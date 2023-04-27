"Не делайте вид, что война закончилась": опытный военный заявил, что у украинцев есть два выбора

Некоторые украинцы ведут себя "инфантильно" недооценивая противника

Опытный военный призвал украинцев не смеяться с российских "чмобиков" потому, что россия как раз таки делает ставку на свой мобилизационный ресурс. И эффективно закидывает наши позиции своим "пушечным мясом", что доставляет больших проблем нашим защитникам. Вместо этого он посоветовал лучше готовится к тому, что каждый в конце-концов может оказаться на фронте и это время лучше потратить на подготовку, чтобы встретить врага уже со знаниями.

Об этом пишет военный Геннадий Левитас.

По его мнению некоторые украинцы ведут себя "инфантильно" недооценивая противника, и это серьезная опасность.

"Вы ведь прекрасно понимаете, что война не закончилась, и у врага есть огромный мобилизационный ресурс, над которым какие-то недалекие глупцы с нашей стороны почему-то решили насмехаться, типа чмобики и прочее. Это вообще не смешно. Они забрасывают нас мясом и эффективно, но очень медленно занимают Бахмут и другие территории, на которые сейчас наступают. Это действительность. Благодаря тому, что они учатся и имеют ОГРОМНЫЙ ресурс в живой силе и артиллерии. Если мы несем потери даже в соотношении 10:1, то мы проигрываем. Это простая математика и запас ресурса", — говорит воин.

Левитас считает, что пока действующие воины бьются на поле боя другим украинцам в тылу лучше тратить это время на обучение.

"Мы первая волна мобилизованных не выиграем для вас войну, мы дадим вам время, чтобы вы пришли на эту войну более подготовленными, обученными, мотивированными. Вы на нее обязательно попадете, хоть это и кажется кому-то маловероятным. Не тратьте время, учитесь! Потому что потом будете записывать видео какие вы голобосыесолнышки и как вас все бросили на "мясо". Быть "мясом" или быть "хищником" — это в пространстве вашего личного выбора. Выберете быть мясом – погибнете без всякого смысла. Выберете быть хищником – погибнут враги. Учитесь… Мы дали вам время, не тратьте его, делая вид, что войны нет или она кончилась", — пишет Левитас.

Защитник подчеркивает, что мы имеем дело с мощным противником и притворяться что это не так – самоубийство. Также он считает, грядущее контрнаступление это всего одна и из многих будущих операций. И что до Победы еще нужно много времени и сил, а войны, к сожалению, может "хватить на всех".

Напомним, ранее мы писали о том, что западные СМИ узнали, сколько россиян хочет мобилизовать путин в ближайшее время.