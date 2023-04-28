В Днепре из-под завалов спасли женщину - а в сети появилось фото погибших мамы и дочки

В Днепре ночью были прилеты, есть жертвы

В Днепре продолжают разбирать завалы после ракетного удара российских оккупационных войск. По состоянию на 12:00 под завалами обнаружили 53-летнюю женщину, ей удалось выжить.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей, выжившую женщину госпитализировали в одно из медицинских учреждений города.

Также в ГСЧС рассказали, что российская ракета попала в ангар со строительными материалами, после чего на месте возник пожар на площади 400 кв. На тушение пожара у спасателей ушло два часа.

В то же время в сети опубликовали фотографию 31-летней мамы и ее 2-летней дочери, которые погибли в Днепре в результате вражеского удара. Снимком поделилась сестра погибшей женщины. Семья в момент удара находилась в своем доме.

Ранее "Телеграф" писал, что в результате ночного удара по Украине одна из ракет оккупантов попала в жилой дом в Умани. По состоянию на 12:30 известно о 12 погибших в результате теракта россиян. Также ночью были попадания и в Киевской области. По данным местных властей, ночью над областью сбили 11 вражеских ракет и два беспилотника.