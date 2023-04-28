"Гриб был как атомный", "мужчина сидел и плакал от отчаяния": очевидцы ракетного удара в Умани рассказали новые подробности трагедии (видео)

Люди видели этот ужас своими глазами

Число жертв ракетного удара в Умани достигло 15 человек. Завалы все еще продолжают разбирать и завершение спасательных работ состоится еще не скоро.

Очевидцы этих ужасающих событий подробно рассказали, что произошло в первые секунды и минуты трагедии. Как сообщает "Суспільне Черкаси", местный житель Василий Охмак видел взрыв своими глазами:

"Где-то в 4:20 — столб дыма. Взрывы были большие. Где-то там дальше еще второй был. А этот — как гриб был атомный, черный купол", — говорит мужчина.

" Мы проснулись от громкого взрыва, потом я увидела в окно вспышку. Сбежались все соседи. Мой парень пошел посмотреть и увидел, что нет одного подъезда. Мы видели эти страдания. Я сама видела, как мужчина сидел в карате скорой и плакал от отчаяния", — рассказывает местная жительница Алина Золотухина.

Телеканал ТСН в свою очередь пообщался с девушкой Юлией, которая на видео показывала последствия ракетного удара и полученные ранения. Сейчас он находится в больнице и отходит от шокового состояния. С головы ее мужа достали обломок стекла, а сама женщина получила ранение ног.

"Очень страшно было, ведь был очень большой, мощный удар. В квартире выбило окна, зеркала. Знакомых людей, проживавших рядом, уже нет. Там еще и информация о ребенке. Возвращаться домой сейчас нет смысла вообще и мы не знаем, что делать дальше", — говорит пострадавшая. По ее словам, она сразу сняла видео о последствиях взрыва, ведь хочет, чтобы мир знал и видел преступления России.

Напомним, что около четырех утра россия нанесла ракетный удар по Украине. Очевидцы показали момент ракетного попадания в Умани и первые минуты спустя.

Сейчас на месте происшествия работают корреспонденты Телеграфа, которые следят за происходящим и фиксируют на камеры кадры очередного ужасного военного преступления россиян. Особенно поражает масштаб трагедии с высоты птичьего полета.