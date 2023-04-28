Перекрыть новость об Умани. Россияне обстреляли центр Донецка, много погибших (фото, видео)

"Прилеты" пришлись прямо по центру города, в частности на улицу Университетскую, стадион РСК "Олимпийский" и парк кованных фигур

Временно оккупированный Донецк продолжает подвергаться кровавым обстрелам. В своем новом преступлении россияне практически наверняка поспешат обвинить Украину, но как уже давно известно ВСУ не наносят удары по гражданским объектам, в отличие от оккупантов, которым, к слову, может быть вполне выгодно обстрелять город под своим же контролем, чтобы информационно перекрыть ночной ракетный удар по Днепру и Умани, где они убили мирных жителей.

Об обстреле Донецка сообщают российские пропагандисты, ссылаясь на местные "власти".

Сообщается, что 28 апреля "прилеты" пришлись прямо по центру города, в частности на улицу Университетскую, стадион РСК "Олимпийский" и парк кованных фигур.

В коварной атаке уже просматривается почерк россиян, как и в Умани или Днепре, целями стали ничего не подозревающие мирные жители. В настоящий моменту же известно о, по меньшей мере, семи погибших.

На улице Университетской маршрутное такси сгорело прямо дотла.

Внимание! Видео 18+

Так выглядят последствия удара на стадионе РСК "Олимпиский".

Снаряды разворотили парк, где посреди дня могло находится много людей, что еще раз подтверждает целенаправленность удара.

Также стало известно о попадании и в здание Донецкой областной травматологии, где якобы был поврежден единственный аппарат МРТ на всю недореспублику.

И вот уже к данному моменту, как и ожидалось, в атаке на Донецк главарь боевиков "ДНР" денис пушилин обвинил ВСУ. Он сообщает, что погибло семь человек, один из них ребенок. Еще около десяти человек получили ранения.

Не смотря на все эти обвинения решительно непонятно, зачем ВСУ уподобляться россиянам и наносить неприцельные удары, когда за все время войны наша армия как раз таки известна своими точными и эффективными ударами именно по военным объектам противника. А вот как раз таки россиянам вполне имеет смысл такими кровавыми новостями перебить информационную повестку после своего утреннего преступления в Умани и Днепре.

Такого мнения, к слову, придерживается и советник мэра Мариуполя Андрющенко.

"Стандартно. После террористической атаки по неоккупированной части Украины, если есть большое количество погибших гражданских, россияне наносят удар по оккупированному Донецку. Чтобы прикрыть постановкой обстрел ВСУ свое людоедство и обеспечить моральное оправдание убийства гражданских в Украине.

Донецк. Марштрутка (ну по классике уже). Сообщают о семи погибших, включая ребенка. Если бы не россияне – люди могли бы жить долго и счастливо.

Пока вся территория Украины не будет деоккупирована, до тех пор россияне будут убивать украинцев вне зависимости от места нахождения. Таков он, настоящий геноцид", — говорит он.

Напомним, раннее мы писали о том, что егодня, 28 мая, около 4:30 страна-террорист нанесла очередной удар по жилому дому, на этот раз – в Умани. В результате попадания ракеты один из подъездов девятиэтажки в спальном районе был полностью уничтожен. Еще около 10 домов получили повреждения. "Телеграф" побывал на месте событий и запечатлел весь ужас российского террора.