"Дешевле сейчас поддержать Украину": Зеленский оценил, сколько будет длиться война и рассказал о потребностях

Украине нужно больше оружия, чтобы сохранить больше жизней

Украина планирует контрнаступление, – подтвердил президент Владимир Зеленский во время общения со скандинавскими журналистами. Он также отметил, что считает, что украинским военным удастся выбить россиян, а также вернуть контроль над Крымом.

Об этом пишет финское издание Yle. В то же время, Зеленский подчеркнул, что в значительной степени успех контрнаступления зависит от продолжения поставок оружия от западных стран. Это поможет спасти как можно больше жизней, считает президент.

Он отметил, что россияне теряют мотивацию. Отмечается, что подробности контрнаступления не разглашалось, однако Зеленский предположил, что война может "длиться годами или даже десятилетиями", пишет издание.

"Для других стран дешевле сейчас поддержать Украину, чем увеличивать риски третьей мировой войны", — цитируют украинского президента. Среди оружия, которым могла бы помочь Украине Финляндия – реактивные самолеты Hornet, которые страна планирует списать в 2025 году.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ВСУ могут начать контрнаступление только при благоприятных погодных условиях. Также нужно закончить обучение военному пользованию западными образцами техники.