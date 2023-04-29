Что предлагал Украине Си Цзиньпин: у Зеленского ответили на острый вопрос

Подоляк рассказал, какую цель преследует Китай

Китайский лидер Си Цзиньпин созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским не для того, чтобы пытаться уговорить стороны войны заморозить конфликт.

Такую точку зрения в эфире программы "Право на владу" озвучил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, отвечая на вопрос о том, предлагал ли Китай заморозить войну в Украине.

По его словам, Китай — очень "осторожное" государство с точки зрения стратегирования и там четко понимают, что заморозка конфликта — это не решение проблемы.

"Они понимают, что если предложат заморозку конфликта, то автоматически признают, что ничего не понимают в ходе войны в Украине. Таким образом Китай бы просто предложил Украине капитулировать.

В Китае уже анализируют будущие последствия этой войны, они понимают, что для Украины неприемлемо говорить о заморозке конфликта после 14 месяцев войны. При таком исходе и россия бы не решила свои вопросы, и Украина не решила бы вопросы возвращения оккупированных территорий.

Заморозка конфликта не только не решит вопросы войны, она также помешает Украине вступить в Евросоюз, в НАТО. Мы бы не получили никаких гарантий безопасности, мы бы не получили практически ничего от этого. Мы просто постепенно теряли бы поддержку других стран в войне. Это могло быть лишь в целях российской федерации, а Китай не будет играть в российскую игру", — сказал он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Зеленский рассказал о беседе с Си Цзиньпином и объяснил, на что точно не пойдет Украина.