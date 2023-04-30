Если решить эти вопросы: эксперт рассказал, когда Украине передадут самолеты
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Эксперт рассказал, почему передача самолетов для Украины затягивается
Вопрос передачи западной авиации не имеет связан с политической составляющей, хотя многие считают иначе. Все упирается исключительно в логистические и технологические моменты.
Такую точку зрения в интервью "Телеграфу" выразил военный эксперт, сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа" Дмитрий Снегирев.
"Создание ремонтных баз, подготовка техников и летных составов займет очень много времени. Еще один сдерживающий фактор – аэродромы Украины в данный момент не приспособлены для тех же F-16. У этих самолетов очень чувствительные шасси. Для взлета и посадки им нужна абсолютно ровная поверхность. У нас же аэродромы – это бетонные плиты", — сказал он.
По словам Снегирева, именно по этой причине нам изначально передали МиГ-29, а не более современные модели.
"Вопрос передачи нам американских F-16, шведских Gripen, французских Mirage – на повестке дня. Но не в обозримом будущем. Согласно стандартам НАТО, подготовка летных экипажей занимает два года. С учетом уровня мотивированности, класса, обучаемости наших ассов, данные сроки снизили до девяти месяцев. Но подготовку техников (а это порядка трех лет) так ускорить невозможно! Наши техники ориентированы на работу с советскими, российскими образцами самолетов. Это Су либо МиГ", — добавил он.
Эксперт также добавил, что из ситуации есть выход и сейчас Украина ведет поиски иностранных добровольцев – как в виде авиационных техников, так и пилотов.
"Если здесь будет позитивное решение, то, предполагаю, не будет проблем и с передачей нам западных истребителей", — завершил он.
Ранее "Телеграф" писал, что Украина с начала войны потеряла 60 истребителей.