Если решить эти вопросы: эксперт рассказал, когда Украине передадут самолеты

Эксперт рассказал, почему передача самолетов для Украины затягивается

Вопрос передачи западной авиации не имеет связан с политической составляющей, хотя многие считают иначе. Все упирается исключительно в логистические и технологические моменты.

Такую точку зрения в интервью "Телеграфу" выразил военный эксперт, сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа" Дмитрий Снегирев.

"Создание ремонтных баз, подготовка техников и летных составов займет очень много времени. Еще один сдерживающий фактор – аэродромы Украины в данный момент не приспособлены для тех же F-16. У этих самолетов очень чувствительные шасси. Для взлета и посадки им нужна абсолютно ровная поверхность. У нас же аэродромы – это бетонные плиты", — сказал он.

По словам Снегирева, именно по этой причине нам изначально передали МиГ-29, а не более современные модели.

"Вопрос передачи нам американских F-16, шведских Gripen, французских Mirage – на повестке дня. Но не в обозримом будущем. Согласно стандартам НАТО, подготовка летных экипажей занимает два года. С учетом уровня мотивированности, класса, обучаемости наших ассов, данные сроки снизили до девяти месяцев. Но подготовку техников (а это порядка трех лет) так ускорить невозможно! Наши техники ориентированы на работу с советскими, российскими образцами самолетов. Это Су либо МиГ", — добавил он.

Эксперт также добавил, что из ситуации есть выход и сейчас Украина ведет поиски иностранных добровольцев – как в виде авиационных техников, так и пилотов.

"Если здесь будет позитивное решение, то, предполагаю, не будет проблем и с передачей нам западных истребителей", — завершил он.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина с начала войны потеряла 60 истребителей.