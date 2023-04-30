"Его имя вписано в военную историю не только Украины": на фронте погиб легендарный зенитчик ВСУ

Боец дважды был ранен, но возвращался на фронт

В боях против российских захватчиков погиб наиболее результативный зенитчик ВСУ, уроженец Житомирщины Андрей Линийчук (позывной "Кельт").

Информацию об этом обнародовала пресс-служба 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Facebook.

"Имя воина 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины сержанта Андрея Линийчука на псевдо "Кельт" уже вписано в военную историю не только Украины, но и Великобритании", — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинский герой стал первым, кто использовал ПЗРК "Martlet" (переносная модификация "Starstreak") в боевых условиях.

На счету Линийчука 16 БПЛА "Орлан", один БПЛА "Zala" и вертолет Ка-52. За свои достижения сержант стал полным кавалером ордена "За мужество".

В ходе боев украинский защитник дважды получал ранения, но после лечения возвращался на фронт.

"Андрея нам будет не хватать. Он стал нам братом. Его настойчивость и ответственность были для нас примером, а чувство юмора – утешением во время боевых выходов. Мы обязательно отомстим за смерть Андрея", — рассказали побратимы бойца.

Как сообщалось ранее, 30 апреля также стало известно, что на фронте погиб журналист Владимир Мукан. На днях он сообщил, что получил офицерское звание.