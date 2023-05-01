Попал в засаду, защищая эвакуированных: на фронте погиб доброволец из США

Человек не оставался в стороне от чужого горя

Доброволец из США Купер Эндрюс погиб в Бахмуте. Мужчине было 26 лет. Он погиб при защите эвакуированных, когда попал в российскую засаду вместе с Дмитрием Петровым и Финбаром Кафферки.

О смерти Эндрюса с позывным "Харрис" сообщил журналист Джейк Ханрахан. Эндрюс поддерживал сообщество Харнахана Popular Front. В организации вспоминают, что он всегда помогал с организацией мероприятий и общением с людьми, поэтому его будет не хватать.

Купер был бывшим морским пехотинцем США и по упоминанию тех, кто его знал, был человеком действия. Он добровольцем участвовал в тушении лесных пожаров в Техасе, Колорадо, Айдахо. Проводил занятия по самообороне. В морской пехоте через два года дослужился до сержанта. Трагедия народа Украины не дала ему остаться в стороне.

"Когда Купер увидел вторжение в Украину и жестокие расправы от рук российских войск, он решил стать добровольцем и помочь народу Украины", — пишут в некрологе Popular Front. В Украине Купер был членом Иностранного легиона, а затем присоединился к Комитету сопротивления.

В рядах Иностранного легиона Украину защищают немало мужественных людей. Среди них даже некоторое время был родственник бывшего американского президента, сын Роберта Кеннеди-младшего. Иностранный легион рад не только бойцам, но и специалистам по обслуживанию западной техники.