Не так, как на Харьковщине: эксперт объяснил, чем будет отличаться новое контрнаступление ВСУ

ВСУ не смогут повторить своей блистательной операции во время ближайшего контрнаступления

ВСУ не смогут повторить операций, которые были проведены в Херсонской и Харьковской областях, так как тогда противник вынуждено отвел свои силы для продвижения на другом направлении. Таким образом, анонсируемое контрнаступление будет иным.

Об этом в своей колонке на сайте "Еспресо" написал украинский журналист и военный эксперт Сергей Згурец.

По его словам, во время штурма указанных областей враг не рассчитал свои силы, чем воспользовалась украинская армия и нанесла врагу колоссальные потери.

"Когда войска стояли на правобережье, они не двигались ни по восточному, ни по южному направлению, все замерло. И только когда были выведены войска с правобережья, они усилили восточный фронт у Бахмута и тогда уже пошло продвижение.

Противник вынужденно отвел силы для того, чтобы добиться успеха на каком-то направлении. И сейчас это направление – Бахмут. Потому такого уже не будет, у врага укреплена оборона", — считает эксперт.

Он также отметил, что во время освобождения Харьковской области ВСУ пошли на авантюру.

"Была прорвана первая линия обороны, враг недооценил нас, не думал, что мы будем переходить в наступление. Там стояли в основном войска так называемой ДНР, они не выдержали сопротивления. И когда планировалась эта операция, украинцы рассчитывали взять Балаклею и чуть-чуть за ней, но фронт посыпался, и ВСУ воспользовались ситуацией. Враг это уже все понимает. Теперь нужно еще лучше планировать", — добавил он.

Згурец подчеркнул, что контрнаступление не может стать ответом на наступление врага. Контрнаступление — это удар по наступательным подразделениям противника.

"Именно сейчас происходит уничтожение наступательного потенциала врага – на Бахмут, например. Так же – на Запорожье, с помощью высокоточного вооружения. И в Херсонской области тоже уничтожается техника достаточно высокими темпами. И когда этот потенциал будет уничтожен, будет сделан анализ и выбран путь, направление удара", — завершил он мысль.

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