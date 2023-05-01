"Ночь стала днем": появились жуткие видео и подробности атаки россиян на Павлоград
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Ранения получили более тридцати граждан
Атака россиян на мирный Павлоград вечером 30 апреля нанесла существенный ущерб городу. Из-за "прилетов" оказались повреждены десятки жилых домов.
В пресс-службе ГСЧС рассказали подробности последствий.
Так, по данным спасателей, в результате обстрела Павлоградского района (Днепропетровская область) произошел пожар на одном из предприятий, который к утру удалось полностью ликвидировать.
В самом городе повреждения получили 24 жилых многоэтажки, 80 частных домов, 9 заведений школьного и дошкольного образования, а также 5 магазинов.
Кроме того, ракетная атака нанесла повреждения домам и в Вербковской общине, соседствующей с Павлоградом.
В результате обстрела во всем Павлоградском районе ранения получили 34 человека, из низ 5 -дети.
Тем временем в сети появляются новые видео с моментом взрыва в Павлограде. На опубликованных кадрах видно, что удар был огромной мощности, а проносящаяся взрывная волна, добавляла жути.
Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 1 мая нанесли новый ракетный удар по Украине, но обстрел нашей земли не вызвал "удовлетворения" у россиян по причине прекрасной работы ПВО. На работу ПВО отреагировала и посол Великобритании Мелинда Симмонс.