"Гвардия наступления": сколько уже бригад готово для освобождения Украины - ответ главы МВД

В настоящий момент полностью сформированы 8 бригад

"Гвардия наступления", призванная освобождать захваченные россией территории, полностью сформирована и будет в скором времени передана под командование ВСУ.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина", ссылаясь на заявление главы МВД Игоря Клименко.

По его словам, в настоящий момент полностью сформированы 8 бригад "Гвардии наступления" и уже есть планы по формированию дополнительных подразделений.

"Бригады ("Гвардии наступления" — Ред.) сформированы полностью. Это 8 бригад. У нас есть планы по формированию дополнительных бригад, потому что на это есть спрос, а у нас есть возможности", — говорит Клименко, уточняя, что "мы довооружаем уже сформированные бригады, они пройдут соответствующее обучение — это 2-3 недели — и параллельно начинаем формирование дополнительных подразделений".

Министр отметил, что задача каждой из этих бригад – проведение соответствующих наступательных штурмовых действий вместе с Силами обороны во время военных операций.

"От каждой бригады, от каждого подразделения, от каждого военнослужащего и полицейского будет зависеть успешность сделки на том или ином направлении", — подчеркнул министр.

Сообщается, что бригады "Гвардии наступления" готовы поступить под командование Сил обороны, как только получат боевое задание.

Напомним, что только после открытия набора в штурмовые группы "Гвардии наступления" в её ряды захотели вступить около 20 тысяч человек, позже эта цифра еще выросла и уже к началу марта 2023 года составляла 28 тысяч человек.