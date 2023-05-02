Зеленский появился на обложке еще одного западного журнала: его потрет нарисовал культовый музыкант

Лицо Владимира Зеленского появилось на обложке июньского номера американского журнала

Президент Украины в очередной раз попал на обложку именитого западного журнала, а его портрет к ней нарисовал лидер известной рок-группы, который приезжал в Киев во время войны.

Как сообщается на странице The Atlantic в Twitter, лицо Владимира Зеленского появилось на обложке июньского номера американского журнала The Atlantic.

"Будущее демократического мира будет определяться тем, смогут ли украинские военные выйти из тупика с россией и отбросить ее назад — возможно, навсегда из Крыма", — говорится в описании к публикации.

В выпуске содержится интервью с президентом Украины, которое у него взяли в Киеве. Также туда вошла статья под названием "Контрнаступление, анонсирован репортаж с передовой".

Примечательно, что над обложкой журнала, выполненной в желто-синих цветах работал лидер рок-группы U2 Боно. Он же и нарисовал Зеленского.

Для справки: The Atlantic — один из старейших и наиболее респектабельных журналов США. Основан в 1857 году в Бостоне.

Напомним, ранее мы писали о том, что Елена и Владимир Зеленские в Киеве позировали для обложки американского Vogue.

Также мы сообщали, что американский журнал Time посвятил обложку нового номера и статью первой леди Украины Елене Зеленской.