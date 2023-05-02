Тут решает Украина: в ОП охладили пыл Папы Римского с его "секретной миссией"

Искать пути решения войны в Украине может каждый, но…

В Офисе президента Украины отреагировали на "секретную миротворческую" миссию Папы Римского. Там отметили, что искать пути решения войны в Украине может каждый, но итоговые инициативы должны быть точно согласованы с Украиной.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии "Укринформу".

Напомним, что на днях Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан готовится принять участие в некой "секретной мирной миссии". Основная ее цель – попытка прекратить войну в Украине. И пока по сети уже появляются даже различные детали это миссии в самой Украине и вовсе не знают ничего о ней.

"Безусловно, обсуждать войну, анализировать сценарии развития событий и искать практические решения может любой субъект глобальной политики, в том числе и Ватикан. Углубление в тему - это возможность более глубоко осознать причины агрессивного поведения россии и как следствие сформулировать более четкое понимание, что такое реальное посредничество сегодня. Однако итоговые инициативы точно должны быть согласованы с Украиной и будут согласованы в любом случае. Ведь именно субъектность Украины сегодня является абсолютно определяющей. Судьбу Украины без участия Украины никто не будет решать, и это аксиоматично", — подчеркнул Подоляк.

По словам советника главы ОП, и для нас, и для наших ключевых партнеров отправной точкой урегулирования уже есть четкая формула мира, предложенная Президентом Владимиром Зеленским. При этом он подчеркнул, что говорить о мире или даже о каком-то послевоенном урегулировании, пока украинские граждане живут в оккупации, испытывают насилие в застенках, абсурдно, особенно, когда россия демонстративно унижает и международное право в целом, и отдельные конвенции в частности.

Ввиду всего вышесказанного Подоляк настаивать, что следует опираться на реалии и исходить из основных принципов международного права – территориальной целостности государств и суверенитета.

"Поэтому еще раз подчеркну, что именно Украина будет иметь решающую субъектность в урегулировании войны. За 9 лет вооруженного конфликта мы четко осознали – если россии уступить хотя бы метро нашей территории, дальнейшей эскалации, дальнейших этапов масштабируемой войны не избежать. Аппетиты Кремля будут только расти в соответствующей прогрессии", — заметил он.

В то же время советник отметил, что миссия представителей Папы Римского в рф может заняться важными гуманитарными аспектами войны, например, учет и соблюдение условий обращения с военными и гражданскими пленными, а также возвращение депортированных украинских детей.

Напомним, ранее мы писали о том, что Папа Римский сделал новое странное заявление о войне в Украине.

Также мы сообщали, что Папа Римский назвал условие для посещения Киева.