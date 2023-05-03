"Я бы сказал всем, что о них думаю": Зеленский прокомментировал утечку документов Пентагона

Подлинность документов украинский лидер не подтвердил

Об утечке секретных документов разведки США президент Украины Владимир Зеленский узнал из новостей. Он отметил, что это плохая история как для Украины, так и США.

The Washington Post цитирует слова украинского президента, что это не выгодно репутации США или Белого дома. В опубликованной части интервью отмечается, что утечка данных стала причиной "трения" между США и Украиной.

Некоторые украинские чиновники отметили, что обнародование данных может привести к уменьшению количества разведданных, которыми делится Украина с США. Однако некоторая информация в утечке указывает на то, что США шпионили за Зеленским и не только.

В интервью украинский президент отметил, что освещение его личных чувств по этому поводу не стоит потенциального вреда поддержке от США. Зеленский сказал, что если бы это была его война против российского президента и на поле боя их было двое "я бы сказал всем, что о них думаю. Но здесь история немного другая. Мы все ответственны".

Зеленский также напомнил, что не первый раз данные его разговоров публикуются без разрешения, вспомнив ситуацию с Дональдом Трампом. Он также назвал этот виток "телевизионным шоу", сыгравшим на руку россии. "Для нас все, что так или иначе информирует врага заранее, для нас однозначно минус. Я не вижу здесь никаких преимуществ", — цитируют его слова журналисты. Отметим, что президент ни подтвердил, ни опроверг подлинность документов.

Ранее "Телеграф" публиковал мнение министра обороны Украины Алексея Резникова. Он отметил, что в "ливне" есть как правдивые, так и не правдивые документы, однако все они уже утратили актуальность.