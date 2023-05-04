Атаковали ракетами и дронами: что известно о последствиях ночного удара по Киеву и Одессе (фото)
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Наши системы ПВО отработали очень продуктивно
Ночь на 4 мая стала беспокойной для жителей нескольких регионов Украины. После удара вроде бы украинского БПЛА по кремлю россияне устроили массированный налет "шахедов". Особенно досталось Киеву и Одессе, где взрывы и звуки работы систем ПВО можно было слышно в течение нескольких часов.
Подробности ночного удара раскрыли в Киевской городской военной администрации и пресс-службе оперативного командования "Юг". Сразу можно отметить, что, несмотря на огромный наплыв враждебных целей, люди не пострадали.
По данным главы КМВА Сергея Попко, нынешняя атака на столицу стала уже третьей с начала мая. Россияне использовали как иранские дроны, так и ракеты, вероятнее всего, баллистические.
"По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами нашей ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены!" — отметил чиновник, добавив, что якобы обошлось без жертв среди мирных граждан и разрушений инфраструктуры.
Обломки отдельных вражеских ракет и дронов могут находиться в отдельных районах столицы, но серьезного ущерба они не нанесли. При этом оперативные данные обновляются.
В ОК "Юг" отметили, что Одесскую область этой ночью атаковали сразу 15 "Шахедов". 12 из них были успешно ликвидированы представителями противовоздушной обороны. К сожалению, сразу три дрона попали по общежитиям одного из одесских учебных заведений.
После попадания вспыхнул пожар, но его удалось оперативно потушить. Пострадавших нет.
Также военные публикуют фото, подтверждающие "сакральность" ночной атаки — россияне запускали по Украине БПЛА с надписями "За москву! За кремль!"
Напомним, что с начала мая россияне регулярно устраивают ночные обстрелы Украины. Только за прошедшие сутки они атаковали по меньшей мере четыре области. В отдельных городах зафиксированы прилеты.
Впрочем, без ответа ВСУ врага не оставляют. Так, 4 мая очередной "хлопок" стал причиной пожара нефтезавода на Кубани.