Страшилки ядерным оружием: путинцы "развели" известного оппозиционного журналиста

Украинцев вчера активно пугали возможным ядерным ударом из-за атаки дронами по кремлю

3 мая после атаки двух неизвестных беспилотников на кремль в сети активно распространяли слухи о том, что рф якобы может нанести ядерный удар по Украине. Источником этой информации был оппозиционный российский сайт Гулагу.нет.

Блогер Денис Казанский уверен в том, что основателя ресурса Владимира Осечкина банально "развели" кремлевские боты.

Так, он опубликовал отрезок со вчерашнего стрима, на котором оппозиционный журналист с серьезным видом читает сообщения, оказавшиеся по итогу фейковыми.

"Российский оппозиционный журналист Осечкин из "Гулагу.нет", который вчера сделал вброс про готовящийся ядерный удар, ночью вел стрим, в котором зачитывал сообщения от российских троллей, выдававших себя за пилотов, летящих бомбить Киев", — написал Казанский и прикрепил видео.

Также он прикрепил пост пророссийского блогера Владислава Позднякова, который лично выдумал историю для Осечкина.

Ранее "Телеграф" писал о том, как в Офисе президента Украины отреагировали по ночную атакую беспилотниками на кремль.