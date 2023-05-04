"Другого варианта нет": в россии хотят применения ядерного оружия из-за контрнаступления ВСУ (видео)

Рогозин снова в военной форме и снова с бредовыми угрозами

Раненому в пятую точку главному российскому космонавту дмитрию рогозину видимо не хватило "острых ощущений" в ресторане Донецка и он снова напялил на себя форму и уже во всю делает бредовые заявления.

Теперь рогозин разугрожался ядерной бомбой.

На него уже также напала всероссийская истерия по поводу контрнаступления ВСУ, да так, что он думает, что без применения тактического ядерного оружия тут россии не обойтись.

"В соответствии с нашей доктриной мы имеем полное право на применение тактического ядерного оружия. Как раз для этого оно и существует — этот "великий уравнитель". Для того момента, когда явное будет несоответствие в силах и средствах обычных вооружений в пользу противника. Поэтому наилучшим методом, чтобы разрушить его наступление — применить ТЯО, с понятными конечно же последствиями, но другого варианта, мне кажется, на сегодняшний момент то и нет", — говорит рогозин.

Напомним, ранее мы писали о том, что у путина сделали серьезное заявление о "ядерке".

Также мы сообщали, что в США нашли чем ответить на ядерные угрозы кремля.