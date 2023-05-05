Их видов становится больше: какие повестки будут вручать украинцам в мае

Всего существует четыре вида повесток

В Украине продолжается действие всеобщей мобилизации, а это означает, что многие наши граждане, как и раньше будут получать повестки в военкомат. При этом у этого документа существует несколько вариаций.

"Талеграф" рассказывает, какие повестки будут приходить украинцам в мае.

Так, в Украине четыре вида повесток:

Повестка для уточнения учетных данных

Такую повестку призывнику вручают, чтобы уточнить сведения о его личности, семейном положении, месте работы и прочее. Результат такой проверки может быть разный: при определенных условиях человека могут освободить от службы в армии или же дать отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Повестка для прохождения медкомиссии

Эта повестка обязывает призывника пройти медицинское обследование. После него выдают документ с заключением военно-врачебной комиссии, где указывают, пригоден или непригоден человек к военной службе.

Повестка-призыв в ВСУ

Такая повестка — это вызов в военкомат для призыва на военную службу. В документе указывают срок, в который нужно явиться, и перечислено, что нужно взять с собой. Это паспорт, военный билет (временное удостоверение) или удостоверение о приписке к призывному участку (для призывников), а также учетно-послужная карточка и мобилизационное предписание (при наличии).

Повестки для призыва могут вручаться даже без предварительного медосмотра, но медкомиссия должна быть проведена обязательно.

Мобилизационное распоряжение

Такую повестку вручают, если человек прошел медицинскую комиссию и признан пригодным для военной службы. В документе отмечают, что нужно обязательно явиться в определенный призывной пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации.

Кроме того, с 2023 года начали выдавать повестки еще и нового образца. Их отличие состоит в том, что вместо военкоматов у них указаны территориальные центры. Также увеличилось количество документов, которые надо принести: кроме паспорта, военного билета и прописного нужен также идентификационный код. Еще один пункт повестки нового образца — военнообязанный будет нести ответственность, если не явится без уважительной причины.

Напомним, ранее мы писали о том, кому в мае 2023 будут раздавать повестки.

Также мы сообщали о том, где украинцам будут раздавать повестки в мае 2023.