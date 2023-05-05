путин готов был воевать с Украиной много лет назад: громкие признания экс-президента США

Высказывания путина дали понять его намерения насчет Украины еще много лет назад

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон заявил, что еще в 2011 году полагал, что начало полномасштабной войны, развязанной россией, является лишь просом времени.

Такой вывод политик сделал тогда после встречи с российским президентом владимиром путиным в Давосе. Об этом пишет Financial Times.

По его словам, в ходе разговора путин сказал ему, что не поддерживает Будапештский меморандум, который подразумевает гарантии безопасности территории Украины в обмен на отказ Киева от своего ядерного арсенала.

"владимир путин сказал мне в 2011 году, за три года до того, как он взял Крым, что он не согласен с документом, который я заключил с Борисом Ельциным (экс-главой рф, — Ред.)… Он сказал "Я не согласен с этим и этого не поддерживаю, я им не связан", и с того дня я понимал, что это лишь вопрос времени", — рассказал Клинтон.

Однако бывший президент Штатов не объяснил, о каких именно положениях документа говорил тогда российский диктатор.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что владимир путин еще до начала полномасштабного вторжения уже решил, как и с кем поделить Украину. За три месяца до начала полномасштабной войны этот план обсуждали в кремле.