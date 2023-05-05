Что будет с "Байрактарами" после сбития над Киевом: ответ ВСУ

БПЛА сбили с помощью "малого" ПВО

В Воздушных силах ВСУ прокомментировали сбитие БПЛА Bayraktar TB2 над Киевом. Там заявили, что после этого инцидента Украина не перестанет использовать турецкие беспилотники.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Киев".

По его словам, причина сбоя в работе беспилотника остается неизвестной, однако этим делом сейчас занимаются специалисты.

"То, что может произойти какая-то техническая проблема, с чем она связана — сейчас разбираются специалисты, очевидно, что может произойти. Bayraktar — это большой беспилотник, он стал неуправляющим, его пришлось уничтожить. Было решено применить вооружение мобильных огневых групп, малым ПВО его просто уничтожить", — говорит военный.

При это Игнат добавил, что Bayraktar широко используются в Турции не только военными, но и полицией, пограничниками и на таможне, а Украина после вчерашнего инцидента не перестанет использовать эти беспилотники.

Напомним, что вечером 4 мая в небе над Киевом заметили беспилотник, который в кратчайшие сроки был сбит украинской ПВО. Сначала все думали, что летательный аппарат принадлежал врагу, однако потом в Воздушных силах заявили, что это был наш БПЛА, который сбился с курса из-за сбоя.