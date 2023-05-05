Президент страны-союзницы подарил Зеленскому легендарный пистолет (фото)

Президент Чехии передал нашему президенту легендарный пистолет

Президент Украины Владимир Зеленский получил в подарок от президента Чехии Петра Павела легендарный чешский пистолет CZ 75.

Об этом чешский лидер написал на своей странице в Twitter.

Там Павел напомнил, что в феврале прошлого года рф нанесла сильный удар по несгибаемости народа Украины, а его страна помогает украинцам противостоять врагу.

"В борьбе им с самого начала помогает также чешское оружие. В знак уважения к героизму Украины я передал Владимиру Зеленскому легендарный CZ 75 с серийным номером 22", — говорится в сообщении.

Что известно о пистолете CZ 75

CZ 75 представляет собой самозарядный пистолет, который впервые начали производить в Чехословакии в 1975 году. В Чехии этой моделью пистолета в основном пользуется полиция.

По данным портала zbroya.info, пистолет производят по сей день. Данная модель находится на вооружении спецподразделений 10 стран мира, в том числе и американского спецподразделения "Дельта".

Технические характеристики пистолета CZ-75 (стандартный вариант 1975 г.)

Калибр: 9 мм

Патрон: 9х19 мм. Парабеллум (9x19 mm. Parabellum)

Полная длина оружия: 206 мм

Длина ствола: 120 мм

Высота: 138 мм

Ширина: 33 мм

Масса без патронов: 980 г

Емкость магазина: 15 патронов

Ранее "Телеграф" писал, что в недавнем интервью Зеленский признался, что у него есть личный пистолет. Он хранил его у себя на случай вероятного штурма оккупантами Банковой в первые дни полномасштабного вторжения.