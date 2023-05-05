Я не трус, но ВСУ боюсь: путин в панике к 9 мая отменил даже ветеранов

Парад отмен продолжается

В россии с приближением 9 мая становится все более "тревожно". К параду отмен праздничных мероприятий присоединяется традиционная встреча владимира путина с ветеранами Второй мировой.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента рф дмитрий песков, передает "Медуза".

Так, в ответ на вопрос журналистов, о том запланировано ли это мероприятие в текущем году, он ответил кратко — "нет".

Стоит отметить, что 9 мая российский диктатор традиционно встречался в кремле с ветеранами Второй мировой. На этом мероприятии глава государства произносил речь и вручал награды. Однако, в этом году, вероятно из-за опасений, например, каких-то подарков от неизвестных добродетелей, встреча отменяется вместе с другими подобными мероприятиями по типу шествия "Бессмертного полка".

Более подробно о том, как россия готовится к сакральному 9 мая в условиях страха вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Панически отменяют парады и усиливают охрану. Как россия готовится к сакральному 9 мая".

Стоит отметить, что с приближением 9 мая в россии заметно участились атаки неизвестных БПЛА. Один удар по кремлю чего стоит. Пока неизвестно, с чем связаны данные инциденты, однако некоторые украинцы предполагают, что могут быть "тренировки наших военных перед главным сюрпризом на 9 мая". Ведь напомним, что в канун этого праздника у главы ГУР МО Украины в кабинете заметили карту москвы.