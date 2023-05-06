Война — день 437: оккупанты безжалостно бомбят Бахмут, но паникуют в ожидании контрнаступления ВСУ

Оперативно о главном 6 мая

Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается 437 дней. Оккупанты медленно продвигаются к югу от Кременной, а также продолжают атаковать Бахмут, хотя и не добились там серьезных успехов. Вместе с тем россияне отмечают возросшую активность ВСУ, а в Украине говорят, что силы самообороны смогли провести несколько успешных контратак. Тем временем на временно неподконтрольных территориях растет напряжение из-за ожидающегося контрнаступления, из-за чего из некоторых населенных пунктов оккупанты уже начали "эвакуацию".

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 6 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Оккупанты подвергли Бахмут массированному обстрелу с использованием фосфорных боеприпасов.

Узнать о главных событиях 3 мая можно в публикации: Война — день 434: атака БПЛА на Кремль, обстрел Херсона россиянами

С данными за 4 мая можно ознакомиться в трансляции: Война — день 435: у оккупантов истерика из-за "контрнаступления ВСУ", но обстрелы городов не прекращаются

О том, что происходило 5 мая, читайте в материале: Война — день 436: ВСУ отражают десятки атак на фронте, россияне не прекращают обстреливать украинские города