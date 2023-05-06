Пускали авиабомбы и "шахеды": что известно о ночных обстрелах Украины

Оккупанты обстреляли Сумскую и Днепропетровскую области, пострадали люди

Российские оккупанты регулярно обстреливают мирные украинские города и села: прошлым вечером и в ночь на 6 мая оккупанты ударили управляемыми бомбами по Сумской области и атаковали беспилотниками Днепропетровщину.

Как сообщает Оперативное командование "Північ", коло 22:13 5 мая, россияне сбросили две управляемые авиабомбы (УАБ) по городу Глухов. В результате вражеской атаки, по предварительным данным, пострадало пятеро людей. Кроме того повреждены 44 частных дома и учреждение образования.

В ночь на 6 мая оккупанты ударили по Днепропетровщине дронами. По данным главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, военные из воздушного командования "Восток" сбили все четыре "шахеда".

Их обломки упали в Синельниковском районе, есть повреждения. В частности выбиты окна в пяти частных домах. Повреждены также две хозяйственные постройки и линия электропередач. Но главное, люди, к счастью, не пострадали.

Также российская армия минувшей ночью атаковала и Марганецкую общину Никопольского района, ударив по мирному населенному пункту 15-ю снарядами из "Града". К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщал "Телеграф", в результате удара российской армии по Черниговщине 1 мая погиб ребенок. Прилет был по образовательному учреждению, которое на данный момент не работает, а ребенок находился рядом.