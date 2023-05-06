Историческое событие: в слухах о сбитом "Кинжале" над Киевом поставили точку
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В Украине впервые сбита российская ракета "Кинжал"
Во время ночной атаки 4 мая в небе Киевщины украинские силы ПВО впервые сбили "не имеющий аналогов" российский "Кинжал". Это произошло во время ночной атаки 4 мая в небе Киевщины. Ракету Х-47 выпустил МиГ-31К с территории России.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в своем Telegram-канале.
Он назвал это историческим событием и поздравил с ним украинцев.
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