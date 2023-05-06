Он был гением: на войне с россией погиб украинский режиссер

В боях за Родину погиб талантливый режиссер и актер Андрей Максименко

Украина каждый день теряет героев, защищающих нашу страну от российских оккупантов: 3 мая умер украинский режиссер Андрей Максименко. 20 апреля он получил ранение в голову, перенес две операции, однако врачам не удалось спасти жизнь воина.

О его смерти сообщила в Facebook его гражданская жена и мать его двоих детей, Анастасия Баша.

"Он был гением. Режиссер и сценарист. То, как он писал — этак просто на ходу придумывая другую жизнь — меня захватывало. То, как он умел работать с актерами — придавало крылья. То, как он воспринимал мир и раскладывал по полкам явления — поражало. То, как он мог разложить, разгадать болезнь, ситуацию, человека — было магическим актом проявления сути. То, какие у него получались дети — мотивировало их рожать. А еще, Андрей был воином", — написала она.

Еще в 2014 году Максименко добровольцем пошел на войну. Он защищал Украину в батальоне Днепр. В 2023 году режиссер также добровольцем вступил в батальон имени Джохара Дудаева. После получения осколочного ранения в голову, воина дважды прооперировали в Днепре, после чего в состоянии комы доставили в Киев.

"Для воина — большая честь уйти в бою. Андрюша, для меня — большая честь принять это с честью и достоинством … Я уважаю тебя, я тебе благодарю за наших детей, за наши безумные истории, за это время, что ты мне дал, чтобы все внутри красиво закрыть … Потому что я уважаю твой выбор — я принимаю твой дар — твой вклад в Победу", — написала вдова героя.

Андрей Максименко был режиссером, актером и сценаристом. Как актер он принимал участие в фильмах "Judenkreis, или Вечное колесо" (1996 год), "Русалочка" (1996 год) и "Сокирра" (1995 год). Кроме того, он был режиссером сериала "Свадьба Барби" (2005 год), и автором проектов: "Седьмой маршрут" (1997 год), "Старые полковники" (2007 год). Максименко также снял документальный фильм "Мужчина" о жизни Вячеслава Чорновила.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на фронте погиб Вячеслав Хохлюк, который участвовал в освобождении Киевщины от оккупантов и был начальником связи батальона в пятой отдельной штурмовой бригаде. Только в апреле прошлого года фотографии с его свадьбы облетели весь мир и попали в британскую газету The Times.