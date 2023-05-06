Повестка в дверях квартиры: законно ли это и что будет за игнорирование документа

Адвокат рассказал, могут ли привлечь к ответственности за игнорирование повестки, оставленной в дверях

В условиях полномасштабной войны с российскими оккупантами, существует четыре вида повесток, однако они должны быть вручены под роспись. Однако случается, что мужчина обнаруживает повестку в дверях своей квартиры, либо в почтовом ящике.

О том, считается ли такая повестка врученной надлежащим образом, и что делать в этом случае, рассказал адвокат Сергей Гула, пишет "Pro Гроші".

Даже во время войны, повестка вручается должным образом, ее недостаточно просто донести до адресата. Юрист пояснил, как должен быть вручен документ.

"Когда есть подтверждение, что военнообязанный или его родственники из близкого круга, которые с ним проживают, получили повестку. Следовательно, должна быть непосредственная подпись лица", – отметил он.

В случае, если человек отказывается подписывать документ, должен быть составлен соответствующий акт со свидетелями и указанием, что военнообязанный отказался получить повестку. Документ считается надлежащим образом врученным только при таких условиях — либо подпись получателя, либо составление акта.

Таким образом, повестка, обнаруженная в дверях квартиры, либо в почтовом ящике, не считается врученной должным образом.

"Если повестку оставили прямо в дверях, то неизвестно, дошла ли она до адресата. Любой мог идти, случайно задеть документ или даже специально его вытащить, а значит адресат его не заметит. Кто должен доказать, что вы не получили повестку, которую представители военкомата оставили в дверях или почтовом ящике? Это задача уполномоченного органа, который их раздает", – добавил адвокат.

Исходя из сказанного, для открытия уголовного производства в отношении человека, который, по мнению представителей ТЦК, получил повестку, им нужно предоставить документы, подтверждающие это. Если их нет, то и наказывать призывника не за что.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал разъяснения юриста, в каких случаях военнообязанному могут вручить повестку не лично, а через родственников.