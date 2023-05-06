"Не было оружия, но были большие сердца": оккупанты на Херсонщине убили шестерых спасателей

Шестеро спасателей погибли на месте, еще два человека получили ранения

В Херсонской области во время работ по разминированию группа спасателей попала под прицельный артиллерийский огонь россиян.

Как проинформировала пресс-служба ГСЧС, это привело к гибели шести специалистов и ранению еще двух, среди которых женщина-фельдшер.

Отмечается, что раненных оперативно доставили в госпиталь, а техника спасателей была уничтожена вследствие удара.

"Террористы продолжают нарушать все нормы международного права, обстреливая наших ребят, не первый месяц пытающихся разминировать территорию, которую оккупанты плотно забросали боеприпасами", — говорится в сообщении.

На происшествие также отреагировал министр внутренних дел Игорь Клименко.

"У наших героев не было оружия, но были большие сердца. Они каждый день рисковали своей жизнью, чтобы другие могли жить. К сожалению, россияне убили их. Мои соболезнования близким, коллегам", — привела его слова пресс-служба МВД.

Как сообщалось ранее, Украина после начала вторжения стала наиболее заминированной страной в мире, согласно подсчетам, сейчас на более 40% всей территории страны могут быть найдены взрывоопасные предметы. На очищение такой площади могут уйти многие годы.