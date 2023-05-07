Крылатые ракеты, артиллерия и БПЛА врага: ночь в Украине выдалась неспокойной, подробности и фото

Враг продолжает террор населения Украины

В ночь на 7 мая в Украине снова было неспокойно — противник обстреливал украинские города крылатыми ракетами, бил из артиллерии и запускал беспилотники.

"Телеграф" рассказывает о том, что происходило в стране минувшей ночью.

БПЛА в небе над Киевом

Как сообщили местные власти, ночью над городом был обнаружен разведывательный БПЛА врага.

"Силами и средствами противовоздушной обороны дрон был уничтожен. Предварительно информация о пострадавших или разрушениях отсутствует. Данные уточняются", – рассказал о ситуации глава КГГА Сергей Попко.

Массированные обстрелы в Днепропетровской области

В течение минувшего дня враг массированно обстреливал Никополь, а ночью террор продолжился. По городу били из тяжелой артиллерии, сообщил глава Днепропетровской ОВА Николай Лукашук.

"Погибла женщина, ей было 72 года. Еще одна пенсионерка и пожилой мужчина пострадали. В городе в результате атаки изуродовано общежитие, трехэтажка, 7 частных домов и 3 хозяйственных постройки, полдесятка машин, несколько газопроводов, электросети и почти полтора десятка солнечных панелей", — рассказал он о ситуации в Никополе.

Также в ночь на 7 мая в небе над областью сбили вражеский беспилотник.

Удар крылатыми ракетами по Николаеву

Как сообщила в эфире телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, россияне ночью атаковали область ракетами Х-22.

По информации военных, есть попадание в промышленное предприятие. К счастью, обошлось без жертв.

Местные власти пока ситуацию не комментировали.

Ранее "Телеграф" писал, что за минувшие сутки ВСУ смогли провести наступление на некоторых направлениях.