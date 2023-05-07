Контрнаступление ВСУ: западные СМИ оценили риски для Украины и назвали проблемы

Оценить перспективы контрнаступления трудно, потому что у россии есть укрепленная линия обороны, а наша страна нуждается в преимуществе в оружии.

Западные союзники Украины считают нашу страну готовой к контрнаступлению. Однако украинские чиновники опасаются, что ожидания относительно контрнаступательных действий превышены и может возникнуть "эмоциональное разочарование", ведь люди ожидают чего-то грандиозного. Поэтому пытаются "умерить надежды".

Об этом пишет The Washington Post. Журналисты побеседовали об этом с министром обороны Алексеем Резниковым и президентом Владимиром Зеленским. В интервью глава государства сказал, что чем больше побед одержит Украина на поле боя, тем больше будет получена помощь. "Большой успех мог бы сплотить большую поддержку западного оружия и боеприпасов, необходимых Украине для продолжения борьбы", — говорится в материале.

Резников в свою очередь рассказал, что западным партнерам нужен "следующий пример успеха". Но, как он отмечает, оценить масштаб этого успеха невозможно: "10 километров, 30 километров, 100 километров, 200 километров?"

Украинские войска проявили себя во время попыток россии взять Киев, во время молниеносного контрнаступления в Харьковской области, в Херсоне имели важную географическую веху. В настоящее время россия может иметь географическое преимущество и большую численность, пишут в материале, ведь в Украине сосредоточено минимум 300 тысяч российских военных.

Ранее "Телеграф" сообщал, что от контрнаступления ожидания огромны. Именно под него подвязаны многие экономические процессы в обществе, включая курс доллара в Украине. Эксперты также оценивают, что контрнаступление не закончится быстро и будет продолжительным.