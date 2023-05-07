В деле о подрыве Прилепина новый поворот: всплыли интересные детали о подозреваемом

Медведев уже угрожает подозреваемому

В деле о подрыве российского пропагандиста Захара Прилепина появляется все больше интересных деталей. Одна из них и вовсе может свидетельствовать о том, что его попытались "убрать" сами же россияне.

Об этом пишет известный украинский журналист Денис Казанский.

Так, он обратил внимание на последние новости, которые появляются в российских Telegram-пабликах. В одной из них утверждается, что задержанный по данному делу подозреваемый, которого СКР выдало за "завербованного СБУ" агента, на деле является боевиком так называемой "ДНР".

По мнению Казанского, если это действительно так, то дело принимает совсем иной оборот.

"Видимо, Прилепину мстят еще за какие-то донецкие криминальные мутки с Захарченко. Как известно, Прилепин долго работал у Захарченко в команде и довольно близко дружил как с самим Захарченко, так и с его правой рукой Александром Тимофеевым по кличке Ташкент. Когда Захарченко взорвали якобы "украинские диверсанты", вся его команда тут же панически сбежала из Донецка и больше там не появлялась. Тимофеева посадили уже в рф, и сейчас он сидит в тюрьме за огромные хищения. Видимо тоже по заказу "украинских спецслужб.", — выдвинул свою версию Казанский.

Журналист считает, что сейчас в россии идеальное время для таких расправ — все можно списать на ГУР или СБУ.

"Никто даже расследовать ничего не будет. В первые же минуты виновными в покушении уже назначили украинцев", — говорит он.

Что можно действительно увидеть на деле. Так, например, бывший президент рф дмитрий медведев уже обвиняет во всем "укронацистов", а подозреваемым и вовсе угрожает внесудебной расправой.

"Но важно, чтобы они и им подобные осознавали простую вещь – даже с приговорёнными к пожизненному заключению (в условиях моратория на смертную казнь) иногда случаются происшествия и несчастные случаи. И тогда длительный срок наказания быстро прерывается по естественным причинам в связи со смертью заключённого", — угрожает чиновник.

Напомним, ранее мы писали о том, кто такой писатель-пропагандист Прилепин, которого взорвали в своей машине.

Также мы сообщали, что в СБУ любопытно прокомментировали взрыв машины Прилепина.