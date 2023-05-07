Укр

Один из самых жестоких обстрелов с начала года: как выглядит Славянск после масштабного удара россиян (фото, видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Последствия обстрела Славянска Новость обновлена 07 мая 2023, 16:15
Последствия обстрела Славянска

На город упали по меньшей мере семь ракет

Российские оккупанты 14 апреля нанесли массированный удар по Украине из-за чего сильно досталось городу Славянск (Донецкая область). Тогда на территории города упало семь ракет С-300, шесть из которых попали в жилой сектор, а еще одна приземлилась на территории ландшафтного парка.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в городе и показал, как выглядит одна из разрушенных российским ударом многоэтажек.

Согласно данным Донецкой ОВА, в Славянске после обстрела погибли 15 человек, включая одного ребенка. Еще 24 человека получили ранения.

Этот обстрел стал одним из самых жестоких с начала 2023 года.

Обстрел Славянска 14 апреля
Последствия обстрела Славянска 14 апреля
Обстрел Славянска 14 апреля
Обстрел Славянска 14 апреля
Обстрел Славянска 14 апреля
Обстрел Славянска 14 апреля

Как сообщалось ранее, российские оккупанты вновь применяют тактику ночных массированных обстрелов. Так в ночь на 7 мая оккупанты запустили несколько ракет Х-22 по Николаевской области, Днепропетровская область подверглась массированному артиллерийскому обстрелу, а над Киевом был сбит разведываетельный беспилотник.

В ВСУ при этом развеяли одну из версий, согласно которой россияне якобы пытаются заставить Украину отвести часть средств ПВО с передовой в тыл.

Теги:
#Донецкая область #Обстрел #Славянск