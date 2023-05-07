Один из самых жестоких обстрелов с начала года: как выглядит Славянск после масштабного удара россиян (фото, видео)
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На город упали по меньшей мере семь ракет
Российские оккупанты 14 апреля нанесли массированный удар по Украине из-за чего сильно досталось городу Славянск (Донецкая область). Тогда на территории города упало семь ракет С-300, шесть из которых попали в жилой сектор, а еще одна приземлилась на территории ландшафтного парка.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в городе и показал, как выглядит одна из разрушенных российским ударом многоэтажек.
Согласно данным Донецкой ОВА, в Славянске после обстрела погибли 15 человек, включая одного ребенка. Еще 24 человека получили ранения.
Этот обстрел стал одним из самых жестоких с начала 2023 года.
Как сообщалось ранее, российские оккупанты вновь применяют тактику ночных массированных обстрелов. Так в ночь на 7 мая оккупанты запустили несколько ракет Х-22 по Николаевской области, Днепропетровская область подверглась массированному артиллерийскому обстрелу, а над Киевом был сбит разведываетельный беспилотник.
В ВСУ при этом развеяли одну из версий, согласно которой россияне якобы пытаются заставить Украину отвести часть средств ПВО с передовой в тыл.